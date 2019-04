Problema in casa Ajax: nella vittoria di ieri contro il Willem II, si è fermato per un problema alla caviglia Frenkie de Jong. Il gioiello dei Lancieri, che la prossima stagione vestirà la maglia del Barcellona, dopo la partita ha parlato a Fox Sports con il ghiaccio sulla caviglia: "Ho un po' di dolore, ma penso che non sia serio, sto facendo tutto il possibile per recuperare e sono convinto che andrà tutto per il meglio con la Juve".



SULLA JUVE - "Sarà difficile eliminarci, anche se la Juve è una delle candidate per vincere la Champions. La Juventus è meglio del Real Madrid, dobbiamo fare qualcosa in più per passare il turno".