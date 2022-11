Primo gol con la maglia dell'Ajax e nel campionato olandese per Lorenzo Lucca, attaccante classe 2000 ex Palermo e Pisa, primo italiano a vestire la maglia dei Lancieri: all'83', dopo essere entrato da pochi minuti, ha realizzato la rete dell'1-2 contro il PSV Eindhoven, su assist di Klaasen, inutile per evitare la sconfitta finale.