Edson Alavarez, centrocampista dell'Ajax, è uno degli osservati speciali per il mercato estivo. Il club olandese, come riportato dal De Telegraaf, ha dichiarato di ascoltare le varie proposte in arrivo per il calciatore, in particolare dalla Premier League. La scorsa estate, il Chelsea aveva messo sul tavolo ben 50 milioni di euro, ma il club di Amsterdam aveva declinato l'offerta.