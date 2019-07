Edwin van der Sar, direttore generale dell'Ajax, parla al sito dell'Eca dei criteri che qualificano alla Champions League: "​È un po' ingiusto che raggiungere la semifinale di Champions League e vincere sia il titolo nazionale che la Coppa d'Olanda valga meno di finire al quarto posto in uno dei primi quattro campionati per club a livello europeo, a fini della qualificazione al tabellone principale. I club leader di competizioni di medio livello, come Celtic, FC Copenaghen e Ajax, non dovrebbero solo dipendere dalla posizione nella classifica UEFA, ma dovrebbero anche essere premiati per le loro prestazioni, sia a livello nazionale che internazionale. Per noi significa cominciare molto presto la stagione, il che mette molta pressione extra su vari aspetti. Alcuni giocatori hanno già iniziato a lavorare nella terza settimana di giugno, ma i migliori giocatori della nostra squadra, gli internazionali, iniziano molto più avanti per via degli impegni con le Nazionali".