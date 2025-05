Al Ahli, il riscatto di Jaissle: vince la AFC Champions e allontana del tutto il fantasma di Allegri

Il club dell'Arabia Saudita che nel corso del mese di gennaio stava pensando ad un radicale cambio in panchina ha trovato la via giusta per rialzarsi arrivando addirittura allala Champions League asiatica in cui Cristiano Ronaldo con l'Al Nassr si è fermato soltanto in semifinale e in cui, dopo aver battuto in semifinale l'Al Hilal di Koulibaly e Milinkovic Savic, in finale ha battuto i giapponesi del Kawasaki Frontale per 2-0.Il merito va tutto aallenatore tedesco cresciuto nel mondo Red Bull esordendo in panchina nelle giovanili del Salisburgo e arrivando ad allenare la prima squadra austrica nel biennio 2021-2023. Dal 2023 è approdato in Arabia, ma a gennaio, con una situazione in campionato non del tutto positiva, si erano scatenate anche in Italia le voci di un possibile addio.

E il candidato più forte per prendere il suo posto in panchina era niente meno che, libero dopo l'addio alla Juventus e corteggiato oggi da Milan, Roma e non solo. Jaissle ha però convinto il club a scommettere nuovamente su di lui e sulle sue idee e i risultati sono arrivato con la vittoria in finale che rappresenta il 50esimo successo in 80 match disputati in panchina per lui. Per l'Al-Ahli si tratta della prima storica AFC Champions League dopo il club aveva già vinto una Champions League araba e 3 Coppe dei Campioni del Golfo.