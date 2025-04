Getty Images

(la contropartita asiatica della Coppa dei Campioni del Vecchio Continente), grazie al 4-1 sul campo dei giapponesi dello Yokohama Marinos., con la formazione saudita che è rimasta perennemente in perfetto controllo dell’incontro nella terra del Sol Levante. Ad aprire le danze ci ha pensato Jhon, autore delle due reti che hanno aperto e chiuso la sfida in favore dell’Al Nassr, prima che Sadioe il solito Cristiano(che ha riproposto un'esultanza iconica già vista ai tempi del Real Madrid) arrotondassero il parziale in favore della squadra araba. A nulla è servito il goal di Watanabe nel secondo tempo, se non per una magra consolazione per la formazione giapponese.

Ma con Cristiano Ronaldo in queste condizioni, diventa maggiormente semplice per la squadra saudita: si era giusto fermato con l’Al-Qadsiah in campionato, dopo sei reti nelle ultime quattro partite, e, avvicinandosi sempre più a quel clamoroso traguardo dei 1000 che vuole raggiungere., dunque,