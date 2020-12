per il primo posto in classifica. L'ex centrocampista rossonero ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "E' bellissimo giocarsi lo scudetto con la squadra della stessa città. L'Europa ti toglie energie fisiche, ma ti restituisce tantissimo a livello di morale.che nasce dalla compattezza tra giocatori, allenatore e società. È un quadro che ritrovo sia al Milan che all’Inter, ma sotto certi punti di vista, penso alla gestione dei post partita o alle situazioni fuori dal campo, ho l’impressione di vedere più serenità tra i rossoneri. La classifica è veritiera, il Milan è davanti perché lo merita. Ma c'è una incertezza che durerà a lungo e che rimetterà in gioco anche chi ora è più indietro, come Juve e Napoli"."Il Milan contornerà vincente? Averlo in campo non basta, ma è fondamentale. Comeper l’Inter. Spero che l’infortunio non riduca la potenza di Zlatan quando tornerà: per un atleta della sua età gli stop fisici possono pesare, non dimentichiamolo".stanno facendo miracoli. Le loro parate saranno un fattore scudetto? Assolutamente, molto più di quanto non si possa pensare".Ma su di lui non cambio idea, deve crescere in consapevolezza e va aspettato: quando giocavo io si diceva che bisognava concedere un anno di tempo agli stranieri, con un ragazzo di vent’anni deve valere lo stesso concetto".