Ai microfoni di As, Raul Albiol difende Cristiano Ronaldo: "Il calcio italiano è sicuramente più tattico e difensivo, allo stesso tempo è molto fisico. In Italia sarà difficile segnare 40 gol, io spero non riesca perché sarebbe bello per la Juve, ma male per il Napoli". Sulla crisi di CR7? Non ha dubbi: "Anche l'anno scorso non ha segnato all'inizio, poi ha messo insieme numeri schiaccianti. Se ha fatto così tanti gol non è un caso".