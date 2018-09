“Non ho mai pensato di lasciare la Juventus, ma non mi è ancora arrivata una proposta di rinnovo. Ho ancora quest’anno di contratto e il prossimo, io mi concentro sul presente e poi vedremo cosa succederà”, ha detto nei giorni scorsi Alex Sandro in un’intervista rilasciata a Sky Sport. Il terzino brasiliano - giocatore che ha effettuato più cross su azione (29) nella stagione in corso di Serie A - aspetta una chiamata da Beppe Marotta e Fabio Paratici, ma al momento non si è ancora fatto vivo nessuno per il rinnovo di contratto. Alex Sandro attende, da Torino nessun segnale.



STESSO CONTRATTO - Fino agli ultimi giorni dello scorso mercato, la permanenza di Alex Sandro è rimasta in bilico. La società bianconera ha sempre ribadito di essere pronta a valutare qualsiasi proposta per ogni giocatore della rosa. Sul finire dello scorso mercato c’è stato un ultimo tentativo del Paris Saint-Germain con un’offerta da 50 milioni di euro, ma la Juventus ha rifiutato la proposta: congrua la cifra per il cartellino dell’ex Porto, ma sbagliate le tempistiche. La società bianconera, infatti, non avrebbe avuto tempo di trovare un degno sostituto di Alex Sandro. Concluso il mercato, il brasiliano è rimasto sin bianconero, ma con lo stesso contratto della firma datata estate 2015: circa 2,8 milioni netti a stagione più bonus, in scadenza nel giugno 2020.



LA SITUAZIONE - A mercato chiuso, Marotta non si è ancora fatto vivo con l’entourage di Alex Sandro, che aspetta una chiamata per dare il via alla trattativa per ritoccare l’ingaggio e prolungare l’accordo. La Juventus ha in cantiere il rinnovo con adeguamento dello stipendio a circa 4 milioni a stagione da tempo, ma al momento non è una priorità: la scadenza nel 2020 non preoccupa la società bianconera, che a tempo debito contatterà gli agenti di Alex Sandro. Dopo una stagione 2017/2018 deludente, la Juve ha voluto vedere motivazioni e risposte d’inizio anno di Alex Sandro ed è rimasta soddisfatta. Non c’è ancora un giorno cerchiato in rosso per la proposta di rinnovo, ma presto la trattativa per il rinnovo entrerà nel vivo. La Juventus non vuole assolutamente correre il rischio di arrivare alla prossima stagione col terzino in scadenza.



@AleCosattini