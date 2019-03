Alex Telles, terzino del Porto, ex Inter, è stato convocato dal ct Tite nel Brasile. Eppure il mancino si aspettava una chiamata della nazionale italiane. Queste le sue parole dal ritiro della Seleçao: "Mentirei se dicessi che non mi aspettavo di essere chiamato dalla Nazionale italiana. Il Brasile è sempre stato il mio sogno, qualcosa per il quale ho combattuto e che cercavo da un po' di tempo. Ed è sicuramente il mio obiettivo principale nella carriera".



Giampiero Ventura prima e Roberto Mancini ci avevano pensato per la maglia azzurra, salvo poi puntare su altri giocatori. E così, niente da fare: con Alex Telles che si gode la prima volta da verdeoro.