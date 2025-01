Allegri apre all'Arabia Saudita? Ah-Ali in missione, trattativa in corso

E’ quanto filtra dalle ultime indiscrezioni rilanciate da Sky Sport, secondo le qualiMai come questa volta, infatti, il tecnico livornese potrebbe decidere di lasciare l’Italia e sposare la causa del calcio in Arabia Saudita, come fatto dal suo collega Stefano Pioli, attuale guida dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo.Secondo quanto viene riportato, infatti,- dove milita un altro ex Milan (oltre che Barcellona), ovvero Franck Kessié –, che nelle ultime settimane aveva avuto dei contatti anche con l’Al-Shabab di Fatih Terim e che era stato sondato come possibile futuro tecnico della Roma dopo Ranieri o come sostituto di Fonseca al Milan,La trattativa è in corso, con l'interesse del club saudita che è sempre più insistente.

Nei giorni scorsi, Allegri era stato contattato anche dalla nazionale belga, ma l’approccio dei Diavoli Rossi non era andato a buon fine, terminando senza successo. Intanto, in attesa del termine di questa stagione,