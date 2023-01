Ieri Ernesto Castano, ex calciatore tra le altre di Juventus e Triestina tra le altre, quest'oggi Gianluca Vialli. Nel giro di poche ore il calcio è stato colpito da un doppio lutto. A loro Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha voluto rendere omaggio all'inizio della conferenza stampa della vigilia della sfida all'Udinese all'Allianz Stadium. Prima un minuto di silenzio espressamente chiesto dal tecnico bianconero, poi il suo personalissimo ricordo: "Credo sia doveroso ricordare Ernesto Castano e Gianluca Vialli. Due giocatori ma prima di tutto due uomini. Hanno dato tanto alla Juventus e alla Nazionale italiana. Vialli ha rappresentato tanto come giocatore ma soprattutto come uomo. Un esempio da seguire, mancherà a tutti noi".