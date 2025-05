Allenatore Roma, le voci su Klopp e le idee Gasperini e Farioli: il punto

2015 Getty Images (Photographer) - (Editor)

Il nome del prossimo allenatore dellaè ancora avvolto nel mister. Il club smentisce il nome di Klopp e anche l’agente del mister tedesco ha fatto chiarezza: “Non c’è nulla di vero”. La notizia de La Stampa (si parlava di un accordo trovato) è rimbalzata in giro per il mondo, ma difficilmente Jurgen il prossimo anno siederà sulla panchina giallorossa. Vuole continuare il suo lavoro alla Red Bull come Head of Global Soccer. Da scartare anche il nome diche ha deciso di rimanere al Como. Si allontana ancheche potrebbe finire al Napoli in caso di addio a fine stagione di Antonio Conte.

– Rimane in lizza Gian Pieroche ieri ha parlato del suo futuro: “Roma? Non posso, c’è un allenatore bravissimo che magari cambia idea”. Battute a parte, Gasp potrebbe rimanere ae la proprietà è pronta ad offrirgli il rinnovo fino al 2027 con un ingaggio da 6,5 milioni di euro. Una cifra importante, ma non è ancora arrivato il ‘sì’ definitivo. I Friedkin terranno conto anche del fattore ambientale. Non è gradito dalla tifoseria e domenica prima della partita contro il Milan è apparso uno striscione che lascia pochi dubbi: “Rispettate la nostra storia… non portate quella m*** di Gasperini a Trigoria. Piace a Ranieri e nelle settimane scorse ci sono stati altri contatti.

– L’altro nome sulla lista è quello di. Piace a Ghisolfi (hanno lavorato insieme al Nizza) e ieri ha lasciato l’Ajax. Su di lui ci sono anche Tottenham e Bayer Leverkusen. Piace anche al Braga, ma il tecnico italiano sembra voler declinare l’offerta della squadra portoghese. Un altro nome è quello di Maresca che però ha un contratto fino al 2029 con il Chelsea e non ha intenzione di cambiare aria, per il momento. L'entourage dismentisce un futuro a Roma dell'ex Sassuolo.– Prende quota anche la possibilità di un allenatore straniero.ha annunciato di voler rimanere al Genoa, mentreresta un nome in lista. Già a novembre era stato contattato per il post Juric.nelle settimane scorse era a Roma, ma per un evento di moda al quale ha partecipato insieme alla moglie in zona Eur. Non si registrano contatti tra le parti.