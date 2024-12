Allenatori in bilico: precipitano le quote di Vanoli e Zanetti, Di Francesco continua a non convincere i bookie

Getty Images

Con soli otto punti in 14 partite e l'ultimo posto in classifica del suo Venezia, Eusebiosi conferma l'allenatore più a rischio della Serie A: il suo esonero entro fine anno paga infatti 1,25. I lagunari sono anche i principali indiziati, in lavagna, per la retrocessione, offerta a 1,25.Complicata anche la situazione di Paoloche, dopo il buon inizio di campionato del Torino, potrebbe pagare le quattro sconfitte nelle ultime cinque partite: la sua quota scende da 2 a 1,33. In due settimane precipita da 3 a 1,44 Paolo Zanetti, la cui avventura a Verona – visto in cadetteria a 2 volte la posta – sembrava finita già nel fine settimana, dopo l'1-0 subito a Cagliari. Proprio l'allenatore dei sardi, Davide, dorme sonni molto più tranquilli, salendo da 2 a 4,50, appaiato a Fabio Pecchia del Parma.

Nonostante la terzultima piazza del Como, i bookie danno ancora fiducia a Cesc Fabregas, offerto a 3,50 come Kosta Runjaic che però si trova, con la sua Udinese, a metà classifica e con sei punti di vantaggio sulla zona retrocessione.