Matias Almeyda, allenatore dei San José Earthquakes, parla alla Bobo Tv, canale Twitch di Vieri, svelando i suoi obiettivi futuri: "Ho molte proposte in giro per il mondo, mi sto guardando intorno. Ritorno in Italia? Ci penso sempre, la mia vita calcistica è stata in Italia. So com’è tutto il calcio italiano e deve ritornare quello che abbiamo giocato noi. Vedendolo oggi sta ritornando quello che era il migliore al mondo, i migliori giocavano lì".



SULL'INTER - "Sono stato due anni, quando volevo smettere di giocare. La squadra era forte con grandi calciatori e bravi allenatori: prima Cuper poi Zaccheroni. Siamo arrivati in semifinale di Champions League contro il Milan ed in campionato non eravamo vicini a vincere lo Scudetto. Ho un bellissimo ricordo, l’Inter e la Juventus sono i club più grandi in Italia. Giocare in queste squadre non ti lascia tranquillo, e volevo vincere. Ho vinto alla Lazio, al Parma e volevo vincere qualcosa all’Inter. Società e tifosi stupendi. Stavo ritornando quello della Lazio, poi l’infortunio per 4 mesi. Nel calcio non bisogna ricordarsi solo quando vinci, ma anche come sei trattato come persona, come era la gente fuori dal calcio. Esperienza positiva nella mia vita di calciatore".