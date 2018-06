Una naturale conseguenza degli enormi investimenti provenienti da impresari esteri che individuano nel campionato inglese il terreno più fertile per incrementare il valore della loro impresa e dar libero sfogo alle proprie idee imprenditoriali, ma anche e soprattutto dei ricchissimi contratti per i diritti televisivi firmati negli ultimi anni dai vertici del football inglese.cifra che sarebbe poi stata distribuita equamente tra tutti i club partecipanti. Il sensibile aumento dei guadagni ha permesso a tutti di poter contare su una disponibilità economica non indifferente,e per il miglioramento di campi d’allenamento, stadi e tutte quelle infrastrutture direttamente collegate alle singole società.Ed è proprio in Inghilterra, anche se non in Premier League, che si gioca ormai da diversi anni la partita che possiamo tranquillamente definire come ". Un termine che appare azzardato ma che trova fondamento nei guadagni spropositati profusi dalla squadra cheLa partita con più valore dell'intero pianeta non comprende nessuna delle squadre che noi tutti siamo soliti additare come ricche e famose, quali Real Madrid, Barcellona, PSG, Manchester City ecc, bensì le due squadre che si qualificano tra il 3° e il 6° posto della serie cadetta inglese e ottengono la promozione in massima serie tramite i playoff.Prendendo come esempio la sfida tra Fulham e Aston Villa andata di scena sabato pomeriggio a Wembley, il calcolo finale degli introiti accumulati dal club londinese (vincitore della sfida, ndr). I Cottagers hanno infatti riscattato un assegno dipremi degli sponsor, introiti dei botteghini e vendita di merchandising e ne otterranno altri 140 qualora la prossima stagione dovessero evitare la retrocessione (anche qui una somma tra i diritti tv, i premi di partecipazione e gli incassi provenienti dagli sponsor).. Indipendentemente da come la società decide poi di reinvestirli, è chiaro ormai che nella piramide calcistica inglese partecipare al campionato di Championship non è poi un dramma così grande.Guardiamo al WBA o allo Stoke City, retrocesse quest’anno dalla Premier League. Qualora uno dei due club dovesse riuscire a riconquistare la massima serie tramite i playoff al termine della prossima stagione, nelle casse della società sarebbero entrati gli 80 milioni della stagione appena conclusa (tra meriti di partecipazione e suddivisione dei diritti tv) e i 180 milioni di premio per la vittoria dei playoff.Se voi, invece, volete dare vita alla partita più povera e ignorante del mondo, iscrivetevi ai nostri Giochi del Calcio di Strada.