Durante la sosta per il campionato, il Sassuolo ha perso 0-2 contro la Cremonese: decisive le reti di Di Carmine e Gaetano.



IL TABELLINO



Marcatori: 11′ Di Carmine (C), 34′ Gaetano (C)



SASSUOLO: Pegolo (69′ Satalino); Toljan (86′ Flamingo), Goldaniga (46′ Ferrari), Peluso (57′ Paz), Kyriakopoulos; Magnanelli (89′ Aucelli), Henrique (46′ Frattesi); Karamoko (46′ Daniels), Lopez (69′ Harroui), Rogerio (89′ Pieragnolo); Defrel (86′ Forchignone).

A disposizione: Consigli.

All.: Dionisi.



CREMONESE: Sarr (79′ Ciezkowski), Sernicola (46′ Valeri), Crescenzi (69′ Zunno), Castagnetti (46′ Deli), Okoli (46′ Fiordaliso), Bianchetti (46′ Meroni), Zanimacchia (55′ Collodel), Bartolomei (79′ Frey), Di Carmine (46′ Ciofani), Gaetano (46′ Vido), Buonaiuto (46′ Baez).

A disposizione: Peschieri.

All.: Pecchia.

Arbitro: Zamagni di Cesena.

Assistenti: Pascali–Tagliaferri.