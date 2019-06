Pietro Anastasi, ex attaccante della Juventus, ha parlato al Corriere di Torino dell'approdo di Antonio Conte sulla panchina dell'Inter: “Sarà accolto da un mix di fischi e applausi. Sappiamo tutti come sono i tifosi. Da qualcuno sarà fischiato e da altri applaudito. Un professionista deve andare dove lo chiamano. Capisco che i tifosi ci rimangano male ma è così. E ci sono tanti calciatori che dalla Juventus sono andati all’Inter: io, Causio, Tardelli, Schillaci. Siamo professionisti ma l’amore per la Juve resta. Conte non ha rinnegato la sua juventinità e può andare dove vuole perché l’amore per i colori bianconeri resta lo stesso. Cosa è cambiato, semmai, è il rapporto tra lui e la società".