Anche contro l'Atalanta, Joachim Andersen ha offerto una prestazione di livello assoluto. L'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo da mesi coccola il difensore danese, ma sino a questa stagione il centrale aveva trovato pochissimo spazio in blucerchiato. Ora invece Andersen è il perno della retroguardia doriana, ed è ovviamente estremamente felice del suo impiego: "Sono arrivato da quasi un anno e mezzo" ha raccontato a bold.dk. "Verso la fine della prima stagione ho giocato sette partite, speravo di esordire un po’ prima, ma è andato tutto bene".



La Sampdoria aveva avvisato per tempo il calciatore delle difficoltà che avrebbe incontrato nella sua prima stagione a Genova: "Mi avevano detto che il primo anno sarebbe stato di apprendimento, che mi sarei dovuto abituare, e che avrei giocato con più continuità dalla seconda stagione. È andata così, sono molto contento". Il suo ottimo impatto con la Serie A è merito anche dei compagni di reparto: "La competizione in difesa mi aiuta a rimanere forte. È normale che ci sia in un grande club come la Sampdoria. Ora siamo quinti in Serie A, abbiamo giocato partite contro avversari tosti e ottenuto ottimi risultati - conclude il giocatore - In questo momento sta funzionando tutto, dobbiamo continuare così".