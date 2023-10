Preoccupazione in casa Roma per le condizioni di Paulo Dybala. L'attaccante argentino è stato costretto a lasciare il campo al 39' della sfida con il Cagliari: la Joya è stato colpito duramente da Prati sul ginocchio sinistro.



Mani in faccia per Dybala a testimoniare il forte dolore per il colpo subito e medici in campo, dopo alcuni minuti di intervento il 21 giallorosso si è rialzato ma non ha potuto proseguire la partita ed è uscito dal rettangolo di gioco disperato, quasi in lacrime, con José Mourinho costretto a inserire Andrea Belotti. La Roma attende l'esito dei prossimi controlli per stabilire l'entità del problema, Dybala era tra i convocati di Scaloni per gli impegni di ottobre dell'Argentina, contro Paraguay e Perù.