Arsenal, Arteta: "Saka ha rischiato di rimare fuori un anno. Non lo avremo per diverse settimane"

Getty Images

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida ceh vedràaffrontare l'Ipswich nel posticipo del 27 dicembre della giornata dedicata al Boxing Day, la numero 18 della Premier League, il manager dei Gunners,ha svelato il serissimo infortunio che ha visto coinvolto, uscito per un problema alla coscia nel corso del primo tempo della gara poi vinta per 5-1 contro il Crystal Palace e sul risultato momentaneo di 2-1.e che, in base a quanto evidenziato dagli esami strumentali a cui si è sottoposto, in ogni caso, lo terrà comunque lontano dai campi da gioco per diverse settimane:

Ilvedrà l'Arsenal affrontare dopo l'Ipswich anche diverse partite chiave come le gara contro il Manchester United di Fa Cup, le gare di Premier contro Tottenham e Aston villa, ma anche le ultime due partite di Champions League e la semifinale di Coppa di Lega contro il Newcastle. L'obiettivo è provare a recuperarlo almeno per febbraio quando il 2 alle 17.30 arriverà all'Emirates il Manchester City.