Redazione Calciomercato

Arsenal: Gabriel Jesus fuori in barella e in lacrime, paura per l'infortunio al ginocchio

Alessandro Di Gioia

16 minuti fa



Paura in casa Arsenal per l'immagine di Gabriel Jesus in terra, disperato, con le mani sul volto. Schierato nella formazione titolare contro il Manchester United nel terzo turno di FA Cup da Mikel Arteta, l'attaccante brasiliano è rimasto in campo solo 40 minuti prima di essere sostituito da Raheem Sterling.



IN ANSIA - L'ex Manchester City ha riportato un infortunio al ginocchio sinistro, che rischia di essere grave: nel tentativo di contrastare Bruno Fernandes e riappropriarsi del pallone davanti alla propria area, Gabriel Jesus è caduto male. Dalle immagini si può notare una torsione del ginocchio e la reazione istantanea del giocatore che non lascia presagire nulla di buono.