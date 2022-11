Give Me Sport lancia una nuova indiscrezione sul futuro di Mykhaylo Mudryk, esterno offensivo ucraino da tempo nel mirino dell’Arsenal. I Gunners sarebbero intenzionati a sborsare la cifra richiesta dallo Shakhtar Donetsk, pari a circa 65 milioni di euro. La squadra londinese sembra essere in prima fila per l’acquisto del 21enne.