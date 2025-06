Getty Images

Inter, Marotta: "Un errore non concedere il rigore su Bisseck contro la Roma"

Matteo Palmisano

6 minuti fa

A margine della presentazione del calendario della Serie A 2025/26, ha parlato Beppe Marotta. Il presidente dell'Inter ha commentato l'episodio del rigore non concesso ai nerazzurri contro la Roma per fallo di Ndicka su Bisseck. Un errore ammesso anche dal designatore arbitrale Rocchi.



ERRORE - "Sono sempre stato favorevole al Var dall'inizio e ritengo che possa essere uno strumento messo a disposizione dell'arbitro per limitare e ridurre gli errori, che non vuol dire eliminarli. Nella fattispecie si tratta di un errore".



ROCCHI - Le parole di Rocchi del 3 giugno, dette in occasione dell'incontro con la stampa nella sede della Figc in Via Allegri a Roma: "Contatto Ndicka-Bisseck in Inter-Roma? Quell'episodio ci ha creato tantissimi dubbi sull'intervento Var, non sul rigore. Ho scelto io di non pubblicare l'audio per proteggere qualcuno dei miei. E comunque mai nessun arbitro mi ha chiesto di non far sentire la sua voce. È stato un errore non aver spiegato prima. Il non rigore una scelta molto al limite a livello di VAR, mentre si tratta di un rigore da assegnare in campo e piuttosto evidente. A livello di VAR avevamo qualche dubbio, ma per noi è sia da rigore che da intervento VAR".