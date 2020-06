Ascoli-Crotone 1-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 60' Barberis (C) , 78' Trotta (A)



Ascoli (3-4-3): Leali; Ferigra; Valentini (69' Troiano), Ranieri; Andreoni, Padoin (75' Costa Pinto), Brlek (75' Petrucci), Sernicola; Scamacca, Morosini (60' Eramo), Ninkovic (46' Trotta). All. Dionigi.



Crotone (3-5-2): Cordaz; Curado, Marrone, Cuomo; Mustacchio (60' Evans), Benali, Barberis, Crociata (88' Lopez), Molina; Messias, Armenteros (60' Simy). All. Stroppa



Arbitro: Sozza della sezione di Seregno



Ammoniti: 42' Curado (C), 47' Ferigra (A), 63' Crociata (C), 65' Eramo (A), 69' Ranieri (A), 76' Troiano (A)