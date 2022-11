Costantino Rozzi, per quasi 30 anni eccentrico e indimenticato presidente dell'Ascoli, verrà ricordato dalla città marchigiana con una statua in bronzo.



L'effige del presidentissimo bianconero verrà eretta presto nei giardini di Corso Vittorio Emanuele, in pieno centro cittadino. Un luogo che promette già di diventare un'immancabile meta di pellegrinaggio non solo per i tifosi locali ma per tutti gli amanti del calcio.



A darne notizia è il portale Youtvrs.it.