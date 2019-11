Sesta vittoria di fila per l'Atalanta di Brambilla, contro il Cagliari, nella 7° giornata del campionato Primavera 1. La squadra nerazzurra ha avuto la meglio dei rossoblu al Centro Sportivo 'Asseminello' grazie a Colley e Piccoli.

Per la formazione sarda, rete del momentaneo pareggio di Ladinetti, prima della gioia finale orobica.



La rete in extremis permette agli atalantini di riprendersi la vetta della classifica proprio ai danni della squadra isolana: adesso, la sfida di ritorno di UEFA Youth League contro il Manchester City, con la voglia di ripetersi dopo lo strabiliante 1-3 della gara d'andata.