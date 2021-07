Le corse e gli inserimenti sulla fascia destra dell'ala olandese Hans Hateboer hanno stuzzicato la dirigenza dell'Inter, che si sarebbe fatta avanti per chiedere del numero 33 nerazzurro. Ma, come riporta Tuttosport, Hateboer, insieme a Gosens e Maehle, sono tre pedine imprescindibili per il gioco sulle fasce di mister Gian Piero Gasperini, incedibili a meno di maxi offerte irrinunciabili.



LA DECISIONE- Anzi, dopo la scelta presa dall'ala destra di rinunciare a Euro2020 per non caricare troppo la caviglia e mettere a rischio la stagione con la Dea,la società orobica vuole premiare la sua serietà puntando su di lui nel 2021/2022.