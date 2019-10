L'Atalanta é reduce dalla pesante sconfitta in terra inglese, contro il Manchester City. Con l'indisponibilità di Zapata - ancora ai box - e lo spezzone di gara tutt'altro che irresistibile di Muriel in Champions, c'è da occupare una casella in attacco. È chissà che Gasperini, sempre pronto a sorprendere tifosi e addetti ai lavori, non decida di dare - già domenica contro l’Udinese - una chance a Musa Barrow. L'attaccante gambiano ha messo a segno otto reti in 1430 minuti, praticamente un gol ogni due gare. I tifosi nerazzurri sperano che quella contro i friulani sia quella giusta.