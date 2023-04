Acquistato per circa 20 milioni dalla Salernitana, il centrocampista brasiliano dell'Atalanta Ederson ora ne vale almeno cinque in più. Arrivato a Bergamo per fare il trequartista 'alla Malinovskyi', il ventitreenne sta diventando, partita dopo partita, il perfetto mediano 'alla Freuler'.



L'assenza di Koopmeiners quasi non si fa sentire con lui a fianco di de Roon: finora 25 presenze, 17 da titolare, con 1 gol realizzato contro la Salernitana (da ex) e 1 assist servito. Più altre 2 in Coppa Italia, una da titolare e una da subentrato. Energia, corsa, freschezza e vigore: alla pari di Højlund e Lookman, anche questo acquisto estivo dell'Atalanta frutterà diversi milioni di plusvalenze.