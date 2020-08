Il difensore bergamasco Mattia Caldara, dopo aver contenuto Ibrahimovic nella gara contro il Milan, è riuscito a frenare uno degli attaccanti più forti della Serie A, Romelu Lukaku. Ora si prepara ad affrontare il Psg di Neymar, consapevole di stare tornando alla forma di un tempo: "Abbiamo visto il risultato della Lazio, fortunatamente ha perso per cui siamo al terzo posto e quindi sicuri di giocare la Champions l'anno prossimo, era quello il nostro obiettivo, siamo contenti di averlo raggiunto", ha rivelato ai microfoni di Atalanta.it.



IN FORMA- "Avevo bisogno di giocare, ho avuto la fortuna di poter giocare, più gioco e più prendo il ritmo, per cui piano piano sto tornando. Lukaku è un attaccante fortissimo, fisico e tecnico, ce ne sono pochi come lui".



INTER- "I primi 20' andavano più forte di noi e ci hanno fatto due gol in poco tempo, poi piano piano siamo riusciti a prendergli le misure ma non essendo più riusciti a segnare hanno meritato loro".



PSG- "L'Inter andava forte, così come va forte il Psg, dobbiamo adattarci a questi ritmi, è stato un test perfetto per il Psg. Ovviamente abbiamo visto la gara del Psg, abbiamo questa settimana per prepararci bene, ormai mancano pochi giorni".