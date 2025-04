Atalanta, 2025 da incubo: non segna più e in casa non sa più vincere, rischia la Champions. I motivi dell'involuzione

Getty Images

È la terza sconfitta consecutiva, e la terza di fila senza goal fatti., che dopo essere caduta con Inter e Fiorentina, si arrende anche alla Lazio. Quello che preoccupa di più però, oltre alle voci e al clamore mediatico scoppiato per l’incognita futuro di mister Gasperini, sono i pochi o nulli tiri in porta: tre con l’Inter, zero con la Fiorentina, due con la Lazio. La sua media, all’andata, era di almeno 5 a gara, ora sono 5 in tre partite.E nemmeno la coppia che ha fruttato più gol in Serie A,. Anche perché, a un certo punto della gara, deve sempre lasciare il campo.

Il nervosismo e la concitazione alla ricerca disperata del pareggio non hanno aiutato, ma alla mezzora c’è stato un vero e proprio patatrac nella panchina nerazzurra. Invece che capire “, il fantasista Lookman che il Gasp non voleva ancora togliere. Anche perché a Firenze, sostiuendo sia Retegui che Lookman al 55’, poi ha perso 1-0. E con la Lazio stava capitando proprio lo stesso, a causa della disattenzione per la rete di Isaksen. Invece, anche stasera, per un errore di comunicazione,Due cambi non all’altezza. Per la Lazio è arrivato il sedicesimo gol dalla panchina, mentre per i bergamaschi i sostituti continuano a non spaccare la gara, anzi. Maldini spreca, perde palloni, Samardzic non avanza., a -2 prima di affrontare domani il Napoli.

commenta il Gasp a fine gara sull’ipotesi che possano avere inciso le sue parole delsui risultati in calo della squadra dopo aver trascorso il Natale in vetta, “Dopo quelle parole abbiamo vinto 5-0 contro l'Empoli e 4-0 contro la Juventus. Mi sembra una cosa di comodo gettata così. Nessuno si è mai tirato indietro, l'anno scorso ho firmato ad agosto, dopo la prima di campionato. Questa cosa non c'entra niente, è un tentativo di cercare alibi”. Tutto è quindi rimandato alla tavola rotonda che avverrà la settimana dopo l’ultima giornata, dal