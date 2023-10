Oggi è una giornata importantissima al Centro Bortolotti di Zingonia. L'Atalanta infatti, già dimentica del pari a occhiali con la Juve, prepara la storia gara con lo Sporting Lisbona, in programma giovedì alle 17.45 locali.



E lo farà con Scamacca, che proprio oggi tornerà ad aggregarsi ai compagni in campo dopo l'infortunio: un rientro sprint per l'ex West Ham, inizialmente previsto dopo la sosta. Scamacca ha invece infranto tutti i pronostici e potrà già tornare in campo a titolare a Lisbona: per lo spareggio di Europa League il Gasp recupera una punta su due; Touré è invece atteso per i primi di dicembre.