Getty Images

Atalanta, doppietta di Siren Diao alla Primavera: no alla Spagna e alle Olimpiadi per allenarsi con Gasperini

18 lug 2024



L’Atalanta di Gian Piero Gasperini supera 3-0 la Primavera allenata di Giovanni Bosi. Il protagonista è Siren Diao, classe 2005 di origini senegalesi ma nato e cresciuto in Spagna. L’ex Verona realizza una doppietta nella prima sgambata della nuova stagione per i nerazzurri orobici, al Centro Sportivo ‘Città di Clusione’, in occasione dell’allenamento congiunto con la formazione Under 19.



Autore di 5 gol e 1 assist in 19 presenze con l’Under 23 nella passata stagione, Siren Diao è stato aggregato alla prima squadra nel ritiro precampionato e ha rinunciato alla convocazione dell’Under 19 della Spagna per le Olimpiadi proprio per allenarsi agli ordini di Gasperini.