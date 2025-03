Bayern Monaco-Inter ai quarti di Champions League: date, squalificati, diffidati e precedenti. Col dolce ricordo del 2010

Getty Images

– andata prevista per l’8 e il 9 aprile, ritorno per la settimana successiva -(che aveva sorpreso il Milan durante i playoff) grazie alla vittoria per 0-2 in Olanda e al successo – 2-1 - casalingo ottenuto nella serata di martedì a San Siro., invece,per un risultato complessivo di 5-0. Un big match, dunque, di assoluto fascino fra due formazioni che hanno già scritto pagine importanti di questa competizione.

Ma cosa deve aspettarsi l’Inter?per le ambizioni e per la tradizione sportiva della società tedesca.– intervallati dal pesante ko in casa del Feyenoord –. Turno di spareggio superato al 94’ del ritorno contro il Celtic, grazie al tap-in di Alphonso Davies. In terra tedesca, invece, l’avventura in DFB-Pokal è terminata agli ottavi di finale (eliminati proprio dalle Aspirine di Xabi Alonso), mentre: 61 punti dopo 25 giornate con 8 distanze di vantaggio sul Leverkusen. Un traguardo raggiunto grazie al miglior attacco e alla miglior difesa di tutta la Germania.

Tornando alla sfida dei quarti,, in vista della partita di ritorno,. Sono, inoltre, 6 i calciatori che, in caso di giallo, entrerebbero in diffida: si tratta di Bastoni, De Vrij, Lautaro, Mkhitaryan, Calhanoglu e Carlos Augusto.: il centrocampista era in diffida ed è stato ammonito contro il Feyenoord.Ricordiamo che conto dei cartellini si fermerà dopo la conclusione del turno dei quarti di finale. Sino ad allora, dunque, rimarranno valide tutte le sanzioni disciplinari ricevute in campo. Chi verrà ammonito, da diffidato, nel ritorno del turno dei quarti di finale, salterà eventualmente quindi l'andata delle semifinali.

Ma ritornando al match fra Inter e Bayern Monaco,– contro le 3 dell’Inter – con un solo pareggio nei 9 incontri disputati sino a ora fra nerazzurri e tedeschi.(quella vinta dal Napoli, ndr) che vide il Bayern vincere il ritorno a San Siro per 3-1, rimontando lo 0-2 inflitto dall’Inter in Baviera. Il primo scontro in Champions, invece, risale al Girone B dell’annata 2006/07, dove avvenne l’unico pareggio di tutti i confronti. Chiaramente,. Oltre a questa sfida, l’ultimo successo dell’Inter è datato 15 marzo 2011: 2-3 in trasferta firmato Eto’o, Sneijder e Pandev., invece,, edizione terminata con il trionfo del Manchester City in finale, proprio contro l’Inter.

