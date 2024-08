Atalanta, dramma Scamacca: rottura di crociato, collaterale e menisco. Sarà operato oggi a Roma

in occasione dell’amichevole di ieri pomeriggio contro il Parma, persa dai nerazzurri per 4-1. Secondo quanto riferisce Sky Sport, sono state confermate le pessime sensazioni all’uscita dal campo del classe ‘99: i primi esami svolti hanno rilevato laIl calciatore della Nazionaledel professor Marani. Si preannuncia un periodo di stop molto lungo.- Quello di Scamacca è stato un problema che sin dai primi istanti ha destato l'impressione di essere particolarmente serio: il giocatore italiano, nel tentativo di agganciare nell'area avversaria un pallone proveniente da sinistro,Scamacca ha abbandonato il campo visibilmente sofferente, impossibilitato ad appoggiare il piede in terra ed è stato prontamente sostituito dall'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini col belga De Ketelaere. La gravità e la molteplicità di lesioni subite lascia presagire ad un ritorno in campo a 2025 inoltrato, compromettendo di fatto la sua stagione.- Una tegola pesantissima per l'Atalanta, che aveva acquistato Scamacca nell'estate 2023 pagando 25 milioni di euro più bonus al West Ham e che nell'ultima strepitosa stagione coincisa con la conquista dell'Europa League e della qualificazione alla prossima Champions League - oltre alla finale di Coppa Italia persa contro la Juventus - ha potuto beneficiare del suo contributo, in termini di gol (19) e assist (8) in 44 partite. Ma si tratta anche di una rinuncia pesante alla quale dovrà far fronte la Nazionale di Luciano Spalletti, che perde una pedina preziosa in un momento generale di penuria di centravanti.