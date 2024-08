Atalanta, infortunio Scamacca: come cambiano ora gli scenari di mercato

Getty Images

l'attaccantenelle prossime ore verrà sottoposto agli esami strumentali del caso per capire se il grave infortunio ha interessato anche i. Sono ore di ansia per mister, che ha visto al 50' del test contro il) accasciarsi a terra la sua punta di diamante, che è poi uscita dal campo senza riuscire ad appoggiare il ginocchio sinistro a terra. Non promette quindi nulla di buono questo infortunio: al 99% Scamacca non riuscirà ad esserci per lacon iltra dieci giorni a Varsavia.

L'Atalanta, che già prima era alla ricerca di un, a maggior ragione adesso si sta muovendo per trovare un sostituto. Prima di acquistare però la soluzione si può trovare in casa. Per esempio,per il quale lasta preparando un'offerta di. Inon hanno mai aperto alla trattativa, per l'ad Luca il giocatore è, e a maggior ragione ora potrebberofondamentale in un tridente senza punti e punte di riferimento. In secondo luogo, che già nell'amichevole con il Parma si è visto davanti al portiere, in posizione di, potrà continuare a ricoprire questo ruolo, ennesimo esperimento del Gasp per rilanciarlo ad alti livelli. Infine, andrà rivalutata la partenza di(verso lo): Gasp non lo vede come punta, ma può essere utile, visto che Zaniolo potrebbe giocare più accentrato.

Si cercava un giovane "alla", un ragazzo da far sbocciare grazie alle qualità di mister Gasperini, una futura plusvalenza che potesse crescere all'ombra di Scamacca.era uno dei nomi in cima alla lista: attaccante classe 2004 deldi grande potenzialità. Ora, se per Scamacca l'infortunio si rivelerà più grave di una distorsione, dovrà essergli affiancato un attaccante di spessore e d'esperienza.