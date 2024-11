Atalanta, Gasperini: "A Napoli abbiamo fatto felici tutti. Maldini? Un tipo di giocatore perfetto per noi"

Se esistesse un vincitore dellasarebbeLa suaè passata in scioltezza in casa del, battendo la capolista per 3 a 0 e rilanciandosi anche in ottica. L’allenatore torinese si è concesso a un’intervista per il programma radiofonico "Radio anch'io sport", queste le sue parole.Quello che posso affermare è chee ha portato all'Atalanta, è indubbio.Magari portano qualchema riuscire a competere contro certe squadre tisotto tutti gli aspetti, fisico e tattico”.

“Ci siamo espressi bene,Tante partite? Si può giocare tre volte, magari a volte senza lo stesso rendimento"."Io ho meriti sulla crescita di? Il merito è loro, io posso aiutarli a esprimerli meglio.Poi però è la loro risposta che conta ed è fondamentale. Il miglioramento deve essere costante attraverso il lavoro, ma alla base deve esserci sempre il sorriso e il divertimento”.

“È subentrato a Roma in una situazione esplosiva,. Ivan è un allenatore bravo, che se è sostenuto può dare risultati. Quella di Roma è una situazione difficile per lui chee sta mettendo la faccia su tutto, gli va riconosciuto"."È un grande. Ho la sensazione che quest'anno possa migliorare anche nella. Non c'è niente di statico, come nella vita, è sempre tutto in evoluzione".Per ora mi sembra un'ottima Serie A anche dal punto di vista qualitativo, tralasciando le polemiche arbitrali".

"Non so se possa essere un rinforzo per l'Atalanta. Sta facendo molto bene e un club come il nostro deve sempre restare attiva su questi profili, che sonoe checon noi. La cosa più importante è il