Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Sampdoria:



"Non sapevo che fosse il quinto esordio consecutivo con vittoria. Ottenerla su un campo difficile come questo è sempre una soddisfazione. Martedì ho avuto un contatto molto bello con la tifoseria, c'è entusiasmo. Sento la responsabilità di ripagare l'affetto che mi danno. Gol di difensori? Vuol dire che dobbiamo prendere attaccanti forti. Scherzi a parte, la globalità del nostro gioco premia i difensori negli inserimenti. Prima facevamo più gol sui calci piazzati, oggi facciamo più fatica, ma anche le altre. Mercato? Il mercato è aperto e in questo momento non si può sapere e dire niente perché può succedere quello che meno ti aspetti, come è successo con Freuler, che ha lasciato un grande vuoto. Io però la vedo un'opportunità per Koopmeiners e Scalvini per crescere. Rinforzi? L'Atalanta ha bisogno di tutto e di niente, è una squadra con un'identità molto forte e l'ha dimostrato oggi. L'inserimento di Lookman è un segnale che ci sono profili che, insieme a chi già c'è, possono aiutare molto. Okoli è un giocatore che può diventare di alto livello, è un ragazzo anche se gioca da tanto. Ha fatto una partita di spessore sia contro Caputo che contro De Luca, deve migliorare per diventare di alto livello. Milan? Grande occasione per Bergamo, incontriamo i campioni in carica, con merito, sarà una partita complicata per entrambi anche se siamo solo ad agosto".