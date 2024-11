Atalanta, Gasperini: "I tifosi devono sognare, ma di Scudetto si parla alla fine"

Getty Images

Il tecnico dell’Atalantaha parlato a DAZN, dopo il successo casalingo contro l’Udinese vinto per 2-1.LA CURVA CANTA VINCEREMO IL TRICOLOR... - "Credo sempre che i tifosi debbano sognare, non bisogna mai togliere i tifosi alla gente. Dopo c'è la realtà del campionato, parlare di scudetto non serve a niente. Pensiamo a giocare ogni partita, sia in Champions che in campionato. Se a 7 giornate dalla fine ci fosse questa classifica, ne potremmo parlare".ATALANTA COMPLETA - "Anche questo discorso non si può fare al momento, ci sono troppe poche partite. Si regge sul nucleo dell'anno scorso, poi dei giocatori come Samardzic e Kossounou si stanno inserendo. Oggi, in difficoltà nel primo tempo, abbiamo ristabilito concentrazione e questo è un grande segnale".

A 4 DOPO L'USCITA DI DJIMSITI - "Ho preferito far entrare Ederson, abbiamo sofferto lo stesso. I cardini della squadra sono stati in difficoltà, poi nel secondo tempo è cambiato. Abbiamo avuto più continuità di azione, poi sono arrivati i gol"."Va a fare una radiografia, speriamo che sia solo una distorsione. Per noi arriva la sosta al momento giusto, abbiamo un po' di acciacchi e speriamo che queste settimane servano per recuperare un po' di giocatori".DOVE VEDERE INTER-NAPOLI - "Penso a casa. La guarderò per vedere una bella partita, la classifica rimane quella. Non abbiamo ossessioni di classifica, abbiamo vinto e siamo felici del nostro risultato. Sono le prime due del campionato, partita da gustare".