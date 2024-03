Atalanta, Gasperini pre Sporting: 'Gioca Musso, che rammarico quel recupero con l'Inter messo lì!'

Marina Belotti da Lisbona

“Questo è il primo round, ma ce lo siamo guadagnato nei mesi e lo giocheremo con la migliore formazione possibile, per noi è prioritario vincere la Coppa Italia, qualificarci in Europa attraverso il campionato e andare più avanti possibile in Europa League”: così il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini alla vigilia dell’andata degli ottavi di finale di Europa League contro lo Sporting a Lisbona.



UN PUNTO IN TRE GARE- “Col Milan abbiamo fatto un ottimo punto, l’Inter è una squadra fortissima, la delusione è stata domenica col Bologna perché era una gara molto importante per la classifica e la prestazione è stata giusta, è il calcio bisogna accettarlo, giochiamo con un’altra squadra molto forte domani, cresciuta come noi da ottobre, in una settimana ci giochiamo la qualificazione in una gara totalmente diversa dal campionato”.



RECUPERO CON L'INTER- “Metto sempre la formazione migliore possibile ma il nostro unico rammarico è che ci hanno messo la gara con l’Inter di recupero in un momento sbagliato e ci ha costretto a tre gare in pochi giorni, quattro big match in meno di 11 giorni, tutte gare molto impegnative. Dopo lo scarico col Bologna dobbiamo ancora fare allenamento, chiaro che giochiamo per superare il turno e ci siamo tutti ma solo domattina deciderò quale formazione schierare e non è il massimo arrivare così a una gara di tale importanza”.



SPORTING- “Sono due squadre che giocano un calcio simile ma con caratteristiche diverse, cercano col gioco di vincere le partite e un esempio è stato nel girone. Entrambe sono squadre che arrivano con giocatori diversi a segnare ma comunque vincerà chi segna un gol in più dell’altro. Lo Sporting è cresciuto, ha preso maggiore consapevolezza in questi mesi”.



SORTEGGIO- “Non avremmo voluto incontrare lo Sporting, tra le più forti del lotto, e poi era un’occasione per confrontarci con altre realtà, ma almeno abbiamo il vantaggio di giocare il ritorno in casa”.



GIALLI- “Per come funzionano adesso è diventato un ulteriore problema, ma siamo agli ottavi, non vale la pena fare dei conti”.



MUSSO IN PORTA- “Domani gioca Musso, che non era uscito dai titolari per demeriti ma per una scelta, c’era la possibilità per Musso di andare in un’altra squadra a gennaio, ma ora merita la sua vetrina”.