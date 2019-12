Intervenuto a margine della premiazione del “Gran Galà del Calcio”, il trequartista dell’Atalanta Josip Ilicic ha parlato a Sky Sport: “Non solo io tutta la squadra sta facendo bene. Lo scorso anno abbiamo fatto qualcosa di meraviglioso e anche quest’anno stiamo facendo bene. Sicuramente ricordo con piacere la fine dello scorso campionato, giocato con orgoglio e carattere. Un momento indimenticabile non solo per la città, ma anche per i tifosi. Non so chi abbia tirato fuori la storia della nonna. Shakthar? Noi per adesso pensiamo al campionato, noi sappiamo che con la vittoria contro la Dinamo abbiamo fatto un bel passo in avanti ma sarà una partita molto dura. Daremo tutto, vedremo cosa succede alla fine. Quanto accaduto la scorsa estate? Un momento molto duro per me e la mia famiglia. Ho capito che nel calcio non esiste solo il pallone. Sono diventato più uomo ho capito che c’è anche qualcosa di più importante come la salute e i propri cari. E adesso mi diverto anche di più”.