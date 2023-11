Sospiro di sollievo in casa Atalanta. Zappacosta e Kolasinac, costretti a lasciare il campo sabato contro il Napoli, non preoccupano. Zappacosta ha rimediato una contusione alla caviglia destra, Kolasinac una contusione al polpaccio sinistro. Gli accertamenti effettuati hanno rassicurato entrambi e non dovrebbero essere ulteriori accertamenti.



Kolasinac potrebbe già recuperare per la gara di Europa League contro lo Sporting , giovedì 30 novembre (ore 18,45) al Gewiss Stadium, dove rientrerà anche lo squalificato centrocampista de Roon. Zappacosta invece difficilmente ce la farà, e spera di riprendersi per il Milan.