Il difensore dell'Atalanta Mattia Caldara è stato già operato e l'intervento è perfettamente riuscito. lo rende noto L'Eco di Bergamo, spiegando che ieri il difensore dell'Atalanta è andato sotto i ferri al Policlinico San Matteo di Pavia, dal professor Giacomo Zanon, per guarire dalla lesione a losanga al tendine rotuleo sinistro procuratasi una settimana fa.



I TEMPI DI RECUPERO- Adesso inizia la strada verso il recupero per il difensore bergamasco, che purtroppo per l'Atalanta sarà lungo e non lo porterà in campo prima di un minimo di due mesi abbondanti. Ma lo scenario più probabile è un'assenza di tre mesi, dunque Caldara tornerà in campo dopo l'Epifania del 2021.