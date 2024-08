Koopmeiners, patto di Varsavia: la Juventus lo vuole entro la gara col Como

è uno di quelli che, a Varsavia contro il Real Madrid in Supercoppa Europea, stasera, non ci saranno. E non per infortunio, come Scamacca, Scalvini e Zaniolo, anche se. Gasperini lo ha definito "" di una situazione studiata ad arte per danneggiare il più possibile l'Atalanta, ma intanto sono: la Dea di procedere all'acquisto di un sostituto (O'Riley?), la Juventus di regalare a Thiago Motta un rinforzo che serve come il pane sulla trequarti, Koopmeiners stesso di risolvere uno stallo indesiderato, ma sempre più fastidioso.

Oggi i nerazzurri giocano per un altro trofeo internazionale, dopo l'Europa League alzata in faccia allo straordinario Bayer Leverkusen dell'ex madridista Xabi Alonso; da domani, Ferragosto,, qualcosina ancora da limare., e tutto sembra ormai maturo, nonostante da Bergamo non abbiano mai trattato volentieri la cessione del pilastro offensivo del centrocampo delle ultime stagioni.

Il fatto che la Juve sia l'ultima a scendere in campo nella prima giornata di Serie A, lunedì 19 agosto contro il neopromosso Como, dàper chiudere la questione con Percassi:, rispettando un patto che, al contrario di quello storico fra l'URSS e le Repubbliche dell'Est nella seconda metà del Secolo scorso, è stato stretto prima e molto più ad occidente rispetto a Varsavia.