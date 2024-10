Getty Images

Atalanta, Retegui super anche con l'Italia: taglio "shock" in quota, ora è caccia il titolo di capocannoniere

14 minuti fa



Tripletta nell’ultima gara di Serie A contro il Genoa, due reti in altrettante partite in nazionale con Belgio e Israele. È un periodo d’oro per Mateo Retegui, che ha iniziato al meglio la stagione fatta già di 9 reti tra Italia e Atalanta. Sono già sette i gol con la Dea in campionato, bottino che lo colloca in vetta alla classifica marcatori insieme a Marcus Thuram. Per gli esperti sono alte le possibilità che Retegui possa mantenere la vetta fino a fine stagione: si gioca infatti a 4,50 l’azzurro capocannoniere, preceduto in quota soltanto da Dusan Vlahovic,a 3,50, e dal capocannoniere in carica, Lautaro Martinez, offerto a 4 volte la posta. Un passo enorme per Mateo, che a inizio stagione era dato a 16 volte la posta: offerta quattro volte superiore a quella attuale e che almeno sulla carta lo vedeva lontanissimo dal duo Vlahovic-Lautaro.