Atalanta, retroscena su Zaniolo

Daniele Longo

16 minuti fa



Nicolò Zaniolo, come raccontato dalla nostra redazione, sarà presto un nuovo giocatore dell’Atalanta. Il club bergamasco ha chiuso l’operazione con il Galatasaray, anticipando la concorrenza della Fiorentina, in prestito oneroso da 3 milioni con diritto di riscatto a 17 milioni che diventa obbligo al raggiungimento del 65% delle presenze complessive in stagione. Sono previsti anche due milioni di bonus facilmente raggiungibili. Retroscena raccolto proprio in questi minuti: la scelta del trequartista ligure è stata fortemente influenzata da Gian Piero Gasperini.