L'Atalanta aspetta Duvan Zapata. Il centravanti colombiano è tornato ieri in Italia dopo una settimana di cure a Siviglia col fisioterapista Carlos Pedrosa e la visita dal professor Ramon Cugat: "Tutto a posto, sto bene ma non so quando potrò giocare".



Oggi tornerà ad allenarsi a Zingonia. Secondo la Gazzetta dello Sport, il suo impiego per il Verona è ancora dubbio: bisogna vedere la risposta dal campo. Gasperini spera di averlo disponibile per un impegno molto più importante: la sfida con lo Shakhtar dell'11 dicembre, decisiva per la qualificazione in Champions League.