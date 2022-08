In casa Atalanta torna di moda il nome di Lazar Samardzic. Il centrocampista classe 2002 in forza all’Udinese, insoddisfatto del poco spazio concessogli dal tecnico Sottil, verrebbe volentieri a Bergamo.



I nerazzurri sarebbero interessati ad acquistarlo a titolo definitivo, ma devono sfidare la concorrenza di Bayer Leverkusen, Colonia ed Eintracht Francoforte, che però lo vorrebbero solo in prestito.