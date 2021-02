Rafael Toloi, difensore brasiliano dell'Atalanta, vanta da sempre antenati nella provincia di Treviso ma, da ieri, è ufficialmente italiano anche per la Nazionale. Come riporta oggi L’Eco di Bergamo, che precisa come la richiesta sia stata della Federazione Italiana Gioco Calcio, il suo caso è completamente diverso dal quello del Papu Gomez, non convocabile perché non in possesso del passaporto tricolore quando fu convocato per l’Under 20 argentina. L’argentino, diventato italiano per matrimonio, dalla FIFA non poté avere nel 2016 lo stesso permesso accordato a Toloi, residente in Italia da più di 5 anni.



DIFESA DIVERSA- Diciannove invece le presenze finora maturate nell’Under 20 del suo Paese natale da Toloi, che oggi sogna di difendere i colori azzurri agli Europei 2021. Il ct Roberto Mancini però dietro gioca a quattro, mentre l'italobrasiliano è abituato al trio difensivo di Gasperini dove occupa la postazione di destra.